Alla Fiera del libro di Francoforte sono stati diffusi i dati sul mercato editoriale italiano: nei primi nove mesi del 2025 le vendite sono calate del 2 per cento in valore e del 2,7 per cento in copie. Un quadro in flessione, ma con titoli che hanno comunque conquistato i lettori. I 10 libri più venduti dell’anno finora. Libreria (Imagoeconomica). In vetta La catastrofica visita allo zoo di Joël Dicker (La nave di Teseo), un romanzo ironico e malinconico in cui l’autore di La verità sul caso Harry Quebert intreccia mistero e riflessione morale partendo da un evento surreale in uno zoo. Segue Spera – L’autobiografia di papa Francesco (Mondadori), in cui Jorge Mario Bergoglio ripercorre la propria vita, tra vocazione, crisi e speranza, offrendo una riflessione intima sul senso della fede nel mondo contemporaneo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I 10 libri più venduti in Italia 2025: la classifica