I 10 calciatori più pagati al mondo | tre giocano nel Real Madrid tre in Arabia Saudita

17 ott 2025

Cristiano Ronaldo è il dominatore assoluto della Top 10 dei calciatori più pagati al mondo, alle sue spalle Messi staccatissimo, poi Benzema, Mbappé e Haaland. Cifra record per il 40enne portoghese, Serie A inesistente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

