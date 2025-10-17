Hyundai Ioniq 9 ora disponibile anche a noleggio

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai amplia la propria offerta per il mercato italiano introducendo una proposta di Hyundai Renting per IONIQ 9, per clienti privati, professionisti e aziende. Presentata di recente alla stampa nazionale, la nuova punta di diamante della gamma elettrica Hyundai è un punto di riferimento nel mercato per comfort, qualità, spaziosità e innovazioni tecnologiche: è ora disponibile anche attraverso una formula di noleggio a lungo termine concreta, chiara, di qualità. Grazie a questa proposta, IONIQ 9 in allestimento Business è proposta con un canone mensile di 879 euro (IVA inclusa). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche questi approfondimenti

L'ultimo affronto asiatico ai brand europei: vince in Germania il SUV full electric della Hyundai https://www.virgilio.it/motori/auto/auto-anno-2026-germania-hyundai-ioniq-9/298942/ - facebook.com Vai su Facebook

Hyundai Ioniq 9, al via le consegne in Italia. L'auto è offerta con 3 allestimenti e 3 powertrain elettrici #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X

IONIQ 9 con Hyundai Renting: l’eccellenza del comfort e della tecnologia è oggi disponibile anche a noleggio - Hyundai, leader della mobilità elettrica e dell’innovazione tecnologica, amplia la propria offerta per il mercato italiano introducendo una proposta di Hyundai Renting per IONIQ 9, per clienti privati ... Riporta 2duerighe.com

Hyundai Ioniq 9 ora disponibile anche a noleggio - Hyundai amplia la propria offerta per il mercato italiano introducendo una proposta di Hyundai Renting per IONIQ 9, per clienti privati, professionisti e aziende. Secondo msn.com

Hyundai Ioniq 9, l'elettrica anche con noleggio a lungo termine - Hyundai I;o;niq 9, la nuova ammiraglia 100% elettrica della gamma I;o;niq, è disponibile ora anche attraverso la formula di noleggio a lungo termine Hyundai Renting. ansa.it scrive