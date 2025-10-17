Host 2025 cresce e conquista i visitatori internazionali

Una fiera-evento globale che porta il made in Italy e la sua industria dell’ ospitalità professionale assieme all’ arte di saper accogliere ben e sui mercati internazionali e porta a Milano espositori, operatori professionali e buyer dal mondo con la sua carica di innovazione, creatività, visione del futuro ed eventi che ne fanno un “unicum” a cui guarda con sempre maggiore interesse tutto il settore: è questa la fotografia di Host Milano 2025 che nel giorno dell’aperta della manifestazione ha fatto il pieno di visitatori italiani e stranieri che hanno “invaso” i padiglioni per incontri d’affari, novità da scoprire ed eventi da seguire: ristorazione, contract, caffè, bakery, pasta e pane, tecnologie per hotel, ristoranti, bar e ancora fuoricasa e food retail in mostra in Fiera Milano a Rho 17 fino a martedì 21 ottobre con oltre 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

