Horizon 2 la causa contro Costner prosegue | cadono due capi

La vicenda giudiziaria che coinvolge Kevin Costner e la stuntswoman Devyn LaBella compie un passo decisivo: la richiesta di archiviazione non chiude il caso e il procedimento andrà avanti, con alcune contestazioni eliminate e molte altre confermate dal tribunale di Los Angeles. Una svolta processuale che non spegne le accuse Documenti giudiziari consultati dalla stampa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Horizon 2, la causa contro Costner prosegue: cadono due capi

News recenti che potrebbero piacerti

Ufficiale, purtroppo causa meteo oggi siamo costretti a tener chiuso ? - facebook.com Vai su Facebook

Horizon 2, la causa per molestie sessuali contro Kevin Costner continuerà - Lo scorso maggio la stunt double Devyn LaBella aveva accusato l'attore e regista e la produzione di aver organizzato una scena di stupro non sceneggiata e senza la presenza di un coordinatore dell’int ... Secondo tg24.sky.it

Horizon 2, la causa per molestie contro Kevin Costner va avanti - Kevin Costner, impegnato nella sua ambiziosa epopea western Horizon, dovrà continuare a difendersi dalle accuse di molestie sessuali ... Lo riporta cinematographe.it

Kevin Costner: la causa per molestie sul set di Horizon 2 non verrà annullata - Il divo ha perso il primo round: la sua richiesta di annullare la causa intentata contro di lui da un stuntwoman è stata respinta. Scrive msn.com