HONOR svela Robot Phone e la sua fotocamera IA che fa tutto da sola

HONOR ha annunciato Robot Phone, ossia un concept che si caratterizza per una fotocamera IA montata su un gimbal L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - HONOR svela Robot Phone e la sua fotocamera IA che fa tutto da sola

