Antonio Conte è stato letteralmente gelato da quella che possiamo considerare un’affermazione abbastanza pesante. Antonio Conte al Napoli sta facendo davvero un grandissimo lavoro, considerando anche il fatto che il tecnico leccese è arrivato in una squadra con grandi difficotà, e nonostante questo ha raggiunto la soddisfazione della conquista dello scudetto numero quattro. Gli azzurri, com’è logico che sia per una squadra che ha trionfato nel corso della stagione precedente, sono considerati i favoriti assoluti per quanto riguarda la stagione attualmente in corso. Soprattutto a calciatori del calibro di McTominay e Hojlund, che in Inghilterra non hanno avuto parecchia fortuna, mentre in Serie A stanno disputando partite di assoluto livello dal punto di vista delle prestazioni fornite in questo preciso momento. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Hojlund-McTominay, doppia batosta: l’annuncio gela Conte