Dall’inizio di ottobre 2025, secondo quanto riportato da OptaPaolo, l’attaccante danese ha realizzato sei reti complessive tra club e Nazionale, lo stesso numero messo a segno da Erling Haaland, suo ex rivale in Premier nonché suo idolo ed ispiratore. Che l’aria di Manchester non faccia particolarmente bene a molti calciatori sembra diventato un dato di fatto. Prima McTominay e ora Rasmus, sembrano aver magicamente ritrovato il potenziale perduto. Hojlund dei record dunque col Napoli, e domani contro il Torino potrebbe eguagliarne uno personale, come riporta il Corriere dello Sport. “ se Hojlund manterrà anche contro il Toro il ritmo realizzativo delle ultime due prima della sosta, eguaglierà la migliore versione di se stesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund in Napoli-Torino può eguagliare un suo record personale (Corsport)