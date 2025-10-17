Il venerdì sera dell’ ICE Hockey League 2025-2026 regala ai colori italiani un’importante affermazione, in questa prima fase del torneo: il Val Pusteria infatti si è imposto a domicilio sulla pista dei Pioneers Vorarlberg con il punteggio di 2-4. Brillante sin da subito la partita dei “Lupi”: passati in vantaggio con la rete di Purdeller, pareggiata per i padroni di casa dal guizzo di Macierzynski, per l’1-1 del primo periodo, gli ospiti sono poi tornati in vantaggio. Zampate di Saracino e Bardreau nel secondo segmento di gara per il temporaneo 1-3, diventato poi 2-3 a metà del terzo e ultimo momento di gioco, con graffio di Adams, e poi definitivamente 2-4 negli ultimi secondi del match ancora di Bardreau protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: vittoria pesante del Val Pusteria nell’ICE League