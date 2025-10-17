Ho una brutta notizia Lino Banfi il triste annuncio a sorpresa | lacrime di commozione

È arrivata la conferma che nessuno voleva sentire. Dopo settimane di speranze e voci su un possibile ritorno, Lino Banfi ha ufficialmente messo fine ai sogni dei fan di Un medico in famiglia. In un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, l’attore pugliese ha annunciato che non ci sarà nessuna nuova stagione della storica fiction Rai, lasciando nel pubblico un senso di malinconia e nostalgia. “Nonno Libero non tornerà più, abbiamo tentato con Giulio Scarpati e Milena Vukotic di fare l’ultima serie di Un medico in famiglia, anche solo due o tre puntate per salutare il pubblico ma i dirigenti Rai non hanno voluto, resta il bel ricordo delle undici serie”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

