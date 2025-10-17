Ho una brutta notizia Lino Banfi annuncio ufficiale e inaspettato | tristezza nel pubblico

È arrivata la parola fine dopo che il pubblico aveva sognato il grande ritorno. A decretarlo è stato Lino Banfi in persona, che in un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno ha messo fine alle speranze di una possibile enorme novità. Una notizia che ha lasciato i telespettatori con l’amaro in bocca. “Nonno Libero non tornerà più, abbiamo tentato con Giulio Scarpati e Milena Vukotic di fare l’ultima serie di Un medico in famiglia, anche solo due o tre puntate per salutare il pubblico ma i dirigenti Rai non hanno voluto, resta il bel ricordo delle undici serie”. Una chiusura netta, che spegne definitivamente le attese dei fan della celebre famiglia Martini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it