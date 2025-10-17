Ho scelto lui Sanremo 2026 l’annuncio ufficiale di Carlo Conti in diretta tv

Il conduttore e podcaster milanese, conosciuto per il successo del suo format "Passa dal BSTM", dove ha intervistato decine di personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, si prepara ora a salire sul palco di Rai2 per accompagnare i giovani artisti in una delle tappe più importanti della loro carriera. Il programma, che selezionerà due dei quattro artisti destinati a partecipare al Festival di Sanremo 2026 nella sezione "Nuove Proposte", andrà in onda dall'11 novembre in seconda serata su Rai2.

Congratulazioni al nostro concittadino Mauro Fuse, scelto tra i 250 finalisti di un concorso internazionale di pittura ? SANREMO ART EXPO, che si svolgerà dal 13 al 16 novembre presso il Teatro Ariston di Sanremo.

Cantanti Sanremo 2026, i nomi scelti da Carlo Conti: clamorosi ritorni in vista/ Da Blanco a Tiziano Ferro - Cantanti Sanremo 2026, in arrivo l'annuncio di Carlo Conti: da Blanco a Tiziano Ferro, le voci sul cast

Sanremo 2026, ora è ufficiale: i cantanti in gara e le regole, tutte le novità - È stato pubblicato oggi, giovedì 16 ottobre, il regolamento ufficiale del Festival di Sanremo 2026, che andrà in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio.

Festival di Sanremo 2026: ventisei Big in gara e quattro Nuove Proposte. Ecco il regolamento - Roma – Ventisei i Big in gara a Sanremo 2026 e, nella categoria Nuove Proposte, 2 gli artisti provenienti da Area Sanremo, che si aggiungeranno ai 2 selezionati durante la finale di Sanremo Giovani