Il rapporto con il bullismo e con gli haters. Durante l’appuntamento di ieri, 16 ottobre, con il daily di “Amici di Maria De Filippi” si è parlato a lungo sugli episodi di violenza verbale e fisica che spesso minano l’esistenza di molti ragazzi e ragazze. La ballerina e conduttrice di “Tu Si Que Vales”, nonché vincitrice di “Amici 20”, Giulia Stabile ha incontrato i ragazzi nella sua ex scuola per parlare proprio di questi argomenti importanti e delicati. E per farlo si è fatta affiancare dalla content creator, Alessia Lanza. La Stabile ha iniziato a leggere sto alcune delle frasi durissime che le sono stare rivolte: “Hai la cellulite”, “Sei inguardabile”, “Hai la pancia”, “Sei ingrassata” e tanto altro ancora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho iniziato a detestare il mio corpo. Sono esplosa e ho deciso di tornare a fare terapia”: Giulia Stabile racconta la sua esperienza con il bullismo ad “Amici 25”