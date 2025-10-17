H&M Glenn Martens finalmente svelata la collezione più attesa di stagione Tutti i capi da iniziare a desiderare

Vanityfair.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si alza il sipario sulla capsule che, annunciata un anno fa, ha tenuto col fiato sospeso fan del creativo belga e appassionati di moda. In attesa che arrivi il 30 ottobre, data in cui la collezione sarà disponibile in store, è ora di decidere cosa mettere nel carrello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - H&M Glenn Martens, finalmente svelata la collezione più attesa di stagione. Tutti i capi da iniziare a desiderare

hampm glenn martens finalmenteH&M Glenn Martens, finalmente svelata la collezione più attesa di stagione. Tutti i capi da iniziare a desiderare - Si alza il sipario sulla capsule che, annunciata un anno fa, ha tenuto col fiato sospeso fan del creativo belga e appassionati di moda. Si legge su vanityfair.it

