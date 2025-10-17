Quando H&M lanciò la prima collaborazione con Karl Lagerfeld nel 2004, il mondo della moda cambiò per sempre. Per la prima volta, il concetto di “alta moda per tutti” diventava reale, portando file chilometriche fuori dai negozi e collezioni sold out in pochi minuti. Da allora, maison come Balmain, Margiela, Mugler e Rabanne hanno scritto insieme al brand svedese una storia fatta di contaminazioni e successi. Un format vincente che oggi anche altri marchi, da Zara con Stefano Pilati a Arket con Barbour, cercano di replicare. Oggi, vent’anni dopo, è il turno di Glenn Martens. L’enfant prodige belga, direttore creativo di Diesel, Maison Margiela e mente dietro YProject, è pronto a firmare la prossima collezione in edizione limitata per H&M, in uscita a novembre 2025. 🔗 Leggi su Amica.it

