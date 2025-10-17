Highlights quotidiani dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 su Eurosport

Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe rafforza la sua partnership con l'European Broadcasting Union (EBU) per trasmettere su scala paneuropea gli highlights quotidiani dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Grazie a questo nuovo accordo, le Paralimpiadi raggiungeranno milioni di spettatori in 49 mercati continentali e in Italia verranno trasmesse sui canali Eurosport di disc.

