HERO UCI Cross-Country Marathon World Cup | ecco l’edizione 2026
Squadra che vince non si cambia: dopo l’esordio capace di accendere pubblico e atleti, la HERO UCI Cross-Country Marathon World Cup torna nel 2026 confermando i tracciati simbolo e aggiungendo una novità in apertura: la HERO Costa Blanca. Il progetto ha avuto risonanza globale e ha attirato nuove candidature, ma il calendario si presenta con la stessa ossatura vincente, ora inaugurata sui sentieri di Calpe (Spagna). In numeri: quasi 500 chilometri complessivi e oltre 18.600 metri di dislivello. Un banco di prova severo per i migliori Élite, ma aperto — come nel 2025 — anche agli amatori Master Licence (nati prima del 1995). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
