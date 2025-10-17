Hernanes sicuro | Conte sa come ottenere ciò che vuole Allegri e Chivu saranno protagonisti

Inter News 24 Hernanes sicuro sulla lotta scudetto. Il Profeta ha parlato a Il Mattino della situazione in vetta alla Serie A. Questo le parole dell’ex giocatore. Hernanes, ex centrocampista e oggi commentatore per DAZN, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, esprimendo il suo punto di vista su Antonio Conte, sul Napoli, sulla lotta scudetto e su Massimiliano Allegri e Cristian Chivu, quando siamo alla settima giornata di campionato. L’OPINIONE SU CONTE – «Lui sa sempre come ottenere ciò che vuole. Sa cosa far fare alle sue squadre, sa come prepararle. Anche il Napoli sembra non fermarsi mai, non sentire la stanchezza fino all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hernanes sicuro: «Conte sa come ottenere ciò che vuole, Allegri e Chivu saranno protagonisti»

