Hera nuova rete idrica a Tessello | strada chiusa fino a novembre e fine cantiere a gennaio 2026
Continuano i lavori Hera di rinnovo della rete dell’acquedotto a Cesena, nella frazione di Tessello, per rendere il sistema idrico più resiliente e sicuro. I tecnici del Gruppo Hera, in accordo con il Comune di Cesena e l'amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, stanno intervenendo infatti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
