Heinz Kahlau la sua Lode a Sisifo nella Ddr del Muro Traduzione di Stefanie Golisch
Ho trovato un volume di poesie di Heinz Kahlau (1931-2012) in strada. A Berlino. In uno di quei posti, sempre più numerosi, dove la gente porta cose che non servono più. Lode a Sisifo il suo titolo. Non conoscevo l’autore, eppure nella DDR Kahlau era uno dei poeti più letti e apprezzati. Le sue poesie – inimmaginabile oggi – erano lette veramente. Non solo dai pochi addetti ai lavori, ma da chiunque. Perché Kahlau, che da giovane si era formato con Brecht, scriveva per tutti. Volutamente. Poesia, per lui, significava comunicazione, scambio di idee e visioni. Essere in contatto con la realtà circostante e con il lettore e il suo quotidiano vivere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
