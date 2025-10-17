Hawaii nuova eruzione del vulcano Kilauea
Alle Hawaii il vulcano Kilauea ha nuovamente eruttato lava dal suo cratere sommitale. Le eruzioni si verificano a intervalli semi-regolari dalla fine dello scorso anno: quella di venerdì 17 ottobre è stata la 35esima dal mese di dicembre.Gli scienziati ritengono che facciano tutte parte della stessa eruzione perché il magma ha seguito lo stesso percorso verso la superficie.Le fontane dalla bocca sud hanno raggiunto i 400 metri di altezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
