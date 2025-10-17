Hasib Omerovic caduto dalla finestra chiesto il rinvio a giudizio per il poliziotto accusato di averlo torturato

Per il grave ferimento di Hasib Omerovic il pm ha chiesto il rinvio a giudizio del poliziotto Andrea Pellegrini, accusato di averlo torturato. Al vaglio la posizione di altri due agenti, che avrebbero coperto il collega. 🔗 Leggi su Fanpage.it

