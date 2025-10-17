Harvard? Ecco perché l’università è sempre più ricca nonostante i tagli ai fondi di Trump

L’Università Harvard è più ricca, nonostante le minacce di Donald Trump alla sua indipendenza accademica con i tagli imposti dal tycoon ai contributi federali. Il valore del fondo di dotazione (endowment) dell’ateneo, già il più grande al mondo, è aumentato di quasi 4 miliardi di dollari, raggiungendo 56,9 miliardi nell’anno fiscale 2025. Lo hanno permesso i forti rendimenti sugli investimenti, nonostante le sforbiciate ai finanziamenti alla ricerca ordinati dall’amministrazione repubblicana. La Harvard management company, la divisione d’investimento dell’università, ha annunciato di aver ottenuto un rendimento dell’11,9% nell’anno fiscale terminato il 30 giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

