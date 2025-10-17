Harry Potter | Voldemort apparirà già nella prima stagione?

La tanto attesa Serie TV di Harry Potter prodotta da HBO sta per immergersi nella storia di Lord Voldemort molto prima di quanto abbiano fatto gli adattamenti cinematografici. Mentre nei film il Signore Oscuro (interpretato da Ralph Fiennes) non appare pienamente fino a Il Calice di Fuoco, le recenti indiscrezioni e foto dal set suggeriscono un’introduzione anticipata nella prima stagione. Flashback a Godric’s Hollow: Voldemort in azione nella prima Stagione. Better look at the filming of the HARRY POTTER TV series in Lustleigh This is the night when Lord Voldemort k*lls Lily and James Potter in Godric's Hollow, on Halloween night, October 31, 1981 (Credit to William Dax SWNS) pic. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

