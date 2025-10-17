Hanno servito fino all’ultimo | Padova saluta i tre carabinieri caduti
Nella basilica di Santa Giustina a Padova si è consumato ieri il rito solenne dell’addio ai tre carabinieri caduti nell’esplosione del casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Il sottotenente Marco Piffari, il maresciallo Valerio Daprà e l’appuntato scelto Davide Bernardello hanno ricevuto l’ultimo saluto dalle massime autorità dello Stato, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni in prima fila, affiancati dai vertici istituzionali e militari del Paese. Davide Bernardello, Valerio Daprà e Marco Piffari Le tre bare avvolte nel tricolore hanno fatto ingresso nella chiesa di Prato della Valle accolte da un applauso scrosciante. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
