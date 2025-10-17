Un ordigno esplosivo ha distrutto nella notte l’automobile di Sigfrido Ranucci, apprezzato giornalista d’inchiesta e conduttore della trasmissione televisiva Report. L’attentato è avvenuto intorno alle 22 di giovedì 16 ottobre a Campo Ascolano, una località tra Roma e Pomezia, a sud della Capitale, proprio sotto l’abitazione del giornalista. L’esplosione ha avuto una potenza devastante, tale da danneggiare anche la seconda auto di famiglia, utilizzata abitualmente dalla figlia di Ranucci, e causare danni strutturali alle parti esterne della palazzina dove risiede il conduttore. Fortunatamente non si registrano vittime né feriti, ma la dinamica dell’attentato avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Hanno provato a farlo tacere con una bomba: l’auto di Sigfrido Ranucci esplode sotto casa mentre la figlia passa di lì