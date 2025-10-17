Hannibal Gheddafi ok alla scarcerazione | cauzione da 11 milioni di dollari

I giudici libanesi hanno disposto il rilascio di Hannibal Gheddafi, quarto figlio dell'ex dittatore libico Muamar, se verrà pagata la cauzione di 11 milioni di dollari, il tutto condito dal divieto di lasciare il paese dei cedri. Chi è Hannibal Gheddafi. Figlio quartogenito del dittatore Muammar Gheddafi. Nato e vissuto nel lusso - grazie al ruolo del padre - ha seguito gli studi più consoni alle sue passioni. Inizia la sua carriera - nel 1993 - entrando nell' Accademia Navale di Studi Marittimi. Laureato nel 1999, diventa ufficiale di guardia, poi entra nella General National Maritime Transport Company - impresa di trasporto via mare controllata dallo stato - dove ricopre vari incarichi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

