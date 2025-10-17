Hamas trova corpo di un altro ostaggio

21.35 Hamas ha informato i mediatori di aver localizzato il corpo di un altro ostaggio rapito il 7 ottobre. Il gruppo armato ha dichiarato che consegnerà la bara alle 23 (le 22 italiane) ma non ha riferito l'identità del rapito. La Croce Rossa dovrebbe ritirare il corpo da Hamas e poi portarlo alle truppe dell'Idf all'interno di Gaza, dove si terrà una piccola cerimonia in loro memoria, guidata da un rabbino militare. In seguito, il corpo verrà portato all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

