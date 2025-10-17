Hamas | rispetteremo impegno ma tregua fragile

Tv2000.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione in Medio Oriente. Hamas ribadisce l’impegno a rispettare l’accordo di Sharm, ma chiede tempo. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

hamas rispetteremo impegno ma tregua fragile

© Tv2000.it - Hamas: rispetteremo “impegno” ma tregua fragile

Altre letture consigliate

hamas rispetteremo impegno treguaIsraele-Hamas, le notizie sulla tregua | Accuse incrociate di violazioni dell'accordo. L'apertura del valico di Rafah slitta a domenica - Tregua fragile tra Israele e Hamas – Le due parti si accusano a vicenda di aver violato il cessate il fuoco, mentre la riapertura del valico di Rafah con l’Egitto slitta a domenica. Segnala tg.la7.it

hamas rispetteremo impegno treguaTregua Israele-Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Meloni: "Giornata storica" - Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Secondo tg24.sky.it

hamas rispetteremo impegno treguaGaza, tregua Israele-Hamas: cosa prevede l'accordo di pace - Dopo oltre due anni di conflitto, arrivano segnali concreti che potrebbero aprire una nuova fase nel confronto tra Israele e Hamas. Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Rispetteremo Impegno Tregua