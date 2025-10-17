Hamas è già in Italia L’allarme shock dei servizi segreti | Sono in migliaia

Thesocialpost.it

Hamas è presente in Europa, Italia inclusa, con una rete di simpatizzanti e agenti operativi che si estende attraverso diverse nazioni del continente. Lo rivelano fonti dell’intelligence e analisti antiterrorismo. Secondo gli esperti, il movimento islamista palestinese, classificato come organizzazione terroristica da USA e UE, sfrutta permessi di soggiorno per infiltrarsi tra la popolazione e agire indisturbato. La presenza di bandiere di Hamas e simboli delle Brigate Al-Qassam è stata documentata in diverse manifestazioni pro-Palestina in Italia e all’estero. Sui social, numerosi attivisti inneggiano apertamente ai miliziani armati di Gaza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

