Hamas consegna il corpo di un ostaggio | la Croce Rossa attesa per il ritiro

17 ott 2025

Hamas ha annunciato di aver trovato il corpo di un ostaggio israeliano. La comunicazione è stata inviata ai mediatori internazionali nella serata di oggi, aprendo un nuovo capitolo doloroso nella lunga vicenda dei rapiti ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito da Ynet, il gruppo islamista ha informato che il corpo sarà consegnato alla Croce Rossa intorno alle 23 ora locale (le 22 italiane). Tuttavia, al momento non è stata rivelata l’identità della vittima, circostanza che alimenta l’attesa e la preoccupazione tra le famiglie degli ostaggi ancora dispersi. Cerimonia e identificazione a Tel Aviv. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

