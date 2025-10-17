Halloween in Toscana 2025 | iniziative per tutte le età

FIRENZE – eLa notte più spaventosa dell’anno si avvicina e la Toscana si prepara a festeggiare Halloween 2025 con un ricco calendario di eventi pensati per grandi e piccini. Dalle feste nelle ville storiche ai borghi illuminati da zucche e fiaccole, passando per tour sotterranei e spettacoli notturni, ce n’è davvero per tutti i gusti. Borghi stregati e leggende antiche. Uno degli appuntamenti più suggestivi è quello nei borghi medievali, dove le leggende prendono vita tra vicoli e castelli. Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, è ormai celebre per la sua “notte nera”: spettacoli, rievocazioni storiche e atmosfere gotiche trasformano il Ponte del Diavolo in un palcoscenico da brivido. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it