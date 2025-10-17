Halloween a scuola | alcune idee e giochi educativi

Organizzare una festa di Halloween a scuola significa trasformare la celebrazione di questa festività in un'opportunità formativa. È possibile unire gioco e didattica attraverso attività che stimolano creatività, logica e collaborazione. Prendendo spunto da un articolo pubblicato sul sito di Skuola.net proponiamo alcne idee originali per rendere l'evento un momento educativo e indimenticabile per gli studenti di ogni età, con proposte adatte a tutte le classi.La celebrazione di Halloween: origini e tradizioniHalloween è una festività di origine celtica che si celebra ogni anno la sera del 31 ottobre, alla vigilia della festa cristiana di Ognissanti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Halloween a scuola: alcune idee e giochi educativi

