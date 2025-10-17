Ha un infarto mentre guida in corso Torino sessantenne portato al San Martino in gravi condizioni | Foto

Dopo 30 minuti di rianimazione, l’uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ha un infarto mentre guida in corso Torino, sessantenne portato al San Martino in gravi condizioni | Foto

