Ha prestato servizio per 42 anni al cimitero comunale consegnata una targa di ringraziamento

Un gesto di sensibilità e di attenzione per tributare un simbolico 'grazie' allo storico operatore cimiteriale di Cesenatico che va in pensione. "Al signor Giuseppe Sintini, detto 'Lucio', un sentito ringraziamento per aver prestato servizio per 42 anni come operatore cimiteriale presso il Comune.

