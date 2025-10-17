Ha prestato servizio per 42 anni al cimitero comunale consegnata una targa di ringraziamento
Un gesto di sensibilità e di attenzione per tributare un simbolico ‘grazie’ allo storico operatore cimiteriale di Cesenatico che va in pensione. “Al signor Giuseppe Sintini, detto 'Lucio', un sentito ringraziamento per aver prestato servizio per 42 anni come operatore cimiteriale presso il Comune. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondisci con queste news
Don Francesco Agantesi, 30 anni, ha prestato servizio anche in carcere minorile "No al controllo maniacale sui ragazzi. E neanche ai progetti calati dall’alto". - facebook.com Vai su Facebook