Ha maltrattato e sequestrato la compagna incinta | 27enne portato in carcere
Maltrattata e sequestrata da febbraio a settembre del 2021, periodo in cui era incinta. Vittima, una ventenne di Palma di Montechiaro che aveva una relazione, con tanto di convivenza, con un ventisettenne concittadino. Lo stesso che, nei giorni scorsi, è stato portato in carcere: dovrà scontare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
