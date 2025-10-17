Ha lasciato la casa Grande Fratello un’altra concorrente fuori | cos’è successo

News Tv. Nuovo colpo di scena al Grande Fratello 2025. Dopo il ritiro di Anita Mazzotta, un’altra concorrente ha lasciato la Casa più spiata d’Italia. La notizia, arrivata attraverso un comunicato ufficiale sui profili social del reality, ha sorpreso i telespettatori e sollevato molti interrogativi sulle motivazioni dell’uscita e sul futuro del suo percorso nel programma. Ecco tutto quello che sappiamo finora. Leggi anche: “Sono esplosa, ho deciso!”: Giulia Stabile rompe il silenzio davanti agli allievi di Amici Francesca Carrara lascia il Grande Fratello per motivi familiari. È stato il comunicato ufficiale del Grande Fratello, diffuso sui social nella mattinata del 17 ottobre, a confermare l’abbandono momentaneo di Francesca Carrara. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ha lasciato la casa”. Grande Fratello, un’altra concorrente fuori: cos’è successo

