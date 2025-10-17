Ha lasciato la Casa Grande Fratello choc dopo Anita un altro addio | l’annuncio ufficiale

Un nuovo colpo di scena ha scosso la Casa del Grande Fratello. Dopo l’uscita di Anita Mazzotta, anche un’altra concorrente ha lasciato il reality, seppur momentaneamente, per motivi familiari. La notizia è stata diffusa nella mattina di giovedì 17 ottobre attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sui profili social del programma, lasciando il pubblico col fiato sospeso e gli inquilini della Casa visibilmente disorientati. Il messaggio, breve ma eloquente, ha confermato che la gieffina ha dovuto abbandonare la Casa per ragioni personali di natura familiare. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze che l’hanno costretta a lasciare il gioco, né è chiaro quando potrà farvi ritorno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

