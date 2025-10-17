Ha colpito un ciclista aprendo lo sportello l' uomo è morto due giorni dopo | la donna patteggia otto mesi

Ha patteggiato otto mesi di reclusione la 53enne di Cesenatico che il 5 settembre dell’anno scorso, aprendo lo sportello della propria auto colpì la bici di un turista comasco, Stefano Briccola, 78enne di Lurate Caccivio (piccolo comune del Comasco), morto circa 48 ore dopo la caduta.Il gup del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

