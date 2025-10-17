Gustavo Sà Juve tutti pazzi per il talento del Famalicao | dalla valutazione alla concorrenza Svelata la posizione dei bianconeri

Gustavo Sà Juve, tutti pazzi per il talento del Famalicao: gli aggiornamenti sul centrocampista accostato ai bianconeri. La caccia al rinforzo per il centrocampo si complica, e per il mercato Juve si profila un duello di mercato contro un colosso della Premier League. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sul talentuoso centrocampista del Famalicão, Gustavo Sà, è piombato con decisione anche il Manchester City, trasformando un’operazione abbordabile in una potenziale asta internazionale. La dirigenza bianconera aveva individuato nel centrocampista portoghese, classe 2004, uno degli obiettivi prioritari per la sessione di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

