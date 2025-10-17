Guerra Ucraina disastro russo a Pokrovsk | assalto con nube tossica di ammoniaca respinto dai droni
Pokrovsk, Oblast' di Donetsk. Qui i russi hanno appena lanciato uno dei loro più grandi e disastrosi attacchi della guerra, un disperato tentativo di sfondare le linee ucraine e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
