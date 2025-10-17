Guerra tra Belen e Ignazio Moser tremendo litigio dopo il parto di Cecilia Rodriguez | ecco il motivo

Doveva essere un momento di pura felicità per la famiglia Rodriguez-Moser, e invece la nascita della piccola Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, avrebbe acceso nuove tensioni tra Belen e il cognato. A raccontare la presunta lite è l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha svelato retroscena piuttosto delicati legati proprio al giorno del parto. Belen e Ignazio Moser hanno litigato? Ecco cosa è successo. Secondo Venza, i contrasti tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero esplosi subito dopo la nascita della bambina, avvenuta il 15 ottobre. Pare che la showgirl argentina, travolta dall’emozione, abbia pubblicato sui social la notizia dell’arrivo della nipotina prima ancora che lo facessero i genitori. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Guerra tra Belen e Ignazio Moser, tremendo litigio dopo il parto di Cecilia Rodriguez: ecco il motivo

Altri contenuti sullo stesso argomento

È nata oggi Clara Isabel Moser, primogenita di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In un primo momento era stata Belen a dare l'annuncio via social, ma ha poi cancellato il messaggio, comprendendo come fosse giusto che a parlare fossero i neo genitori. "Tu - facebook.com Vai su Facebook

Ignazio Moser "furioso con Belen" dopo il parto di Cecilia: cos'è successo - L'ultimo episodio sarebbe arrivato proprio in occasione della piccola Clara Isabel ... Come scrive today.it

Cecilia Rodriguez è diventata mamma: nata la figlia con Ignazio Moser/ Il tenero annuncio e la gaffe di Belen - Cecilia Rodriguez è diventata mamma: nata la figlia con Ignazio Moser, il tenero annuncio e la gaffe di Belen che ha spoilerato tutto ... Segnala ilsussidiario.net

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser genitori: è nata Clara Isabel - La primogenita della coppia è nata il 15 ottobre e sui social il neo papà le ha dedicato parole piene d'amore. Come scrive vanityfair.it