Il recente colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e l’ex presidente statunitense Donald Trump, durato oltre due ore, ha delineato una visione del conflitto ucraino radicalmente pro-russa e ha lanciato un avvertimento diretto riguardo al possibile invio di missili Tomahawk a Kiev. L’iniziativa, partita da Mosca e riportata dall’agenzia di stampa russa TASS secondo la prospettiva del Cremlino, si è svolta alla vigilia dell’incontro cruciale tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Il messaggio centrale di Putin è che la Russia sta vincendo la guerra e che la fornitura dei Tomahawk non altererebbe le sorti del conflitto, ma danneggerebbe gravemente le relazioni tra Mosca e Washington. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Ucraina, Putin alza la voce con Trump: “Sto vincendo. I missili non cambieranno nulla”