Guerra il piano militare italiano | ponti mobili mine anti-carro droni Il programma in 10 anni e la minaccia ad Est

Droni, mine anti-carro, veicoli per sminare il terreno e aprire un varco all?esercito. Ponti e piattaforme per attraversare fiumi e specchi d?acqua in tempi record, radar per scovare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra, il piano militare italiano: ponti mobili, mine anti-carro, droni. Il programma in 10 anni e la minaccia ad Est

