L’Italia si muove dietro le quinte di un cambiamento che promette di trasformare profondamente le Forze armate: non una semplice modernizzazione, ma una revisione delle priorità e della capacità bellica che – se confermata nelle cifre e nei programmi – segna un passaggio netto dall’impiego prevalente in missioni di crisi e soccorso verso una preparazione per scenari di scontro convenzionale. Nel mezzo, il nome che ricorre negli uffici romani e nelle audizioni parlamentari è sempre lo stesso: Genio. Quello che fino a ieri ha costruito ponti per le emergenze oggi viene riletto come strumento centrale per la “guerra alla vecchia maniera”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Guerra, il piano militare italiano: cosa prevede