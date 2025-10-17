Guerra il piano militare italiano | cosa prevede
L’Italia si muove dietro le quinte di un cambiamento che promette di trasformare profondamente le Forze armate: non una semplice modernizzazione, ma una revisione delle priorità e della capacità bellica che – se confermata nelle cifre e nei programmi – segna un passaggio netto dall’impiego prevalente in missioni di crisi e soccorso verso una preparazione per scenari di scontro convenzionale. Nel mezzo, il nome che ricorre negli uffici romani e nelle audizioni parlamentari è sempre lo stesso: Genio. Quello che fino a ieri ha costruito ponti per le emergenze oggi viene riletto come strumento centrale per la “guerra alla vecchia maniera”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gaza, il ministro della difesa israeliano Katz ha incaricato l’IDF di “preparare un piano completo per sconfiggere Hamas” nell’evenienza in cui la guerra dovesse riprendere - @ultimoranet - X Vai su X
Il summit di #SharmElSheikh, con #Abbas e senza #Netanyahu, delinea un piano vago per il post-guerra, ma una pace duratura avrà probabilmente bisogno di una nuova generazione di leader. Il blog di Ugo Tramballi: - facebook.com Vai su Facebook
Guerra, il piano militare italiano: ponti mobili, mine anti-carro, droni. Il programma in 10 anni e la minaccia ad Est - Ponti e piattaforme per attraversare fiumi e specchi d’acqua in tempi record, radar per ... Segnala ilmessaggero.it
Guerra, ecco il piano militare italiano: cosa prevede - L’Italia si prepara a ripensare profondamente le proprie capacità militari. Secondo thesocialpost.it
Ospedali italiani pronti alla Terza Guerra Mondiale? Il piano "segreto" in caso di attacco militare - L’Italia è pronta alla Terza Guerra Mondiale? tag24.it scrive