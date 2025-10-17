Guerra ecco il piano militare italiano | cosa prevede

L’Italia si prepara a ripensare profondamente le proprie capacità militari. Nei corridoi del ministero della Difesa è stato messo a punto un piano decennale che punta a rinnovare le unità del Genio militare e a riportare l’esercito italiano in grado di affrontare scenari di guerra convenzionale. L’operazione, contenuta in un decreto approdato in Parlamento, nasce dalla convinzione che gli assetti attuali, plasmati da vent’anni di missioni di crisi e di risposta umanitaria, non bastino per fronteggiare lo spettro di un conflitto su larga scala. Leggi anche: “Milioni di soldati”. La mossa definitiva di Putin, trema tutta l’Europa Il programma, che dovrebbe partire entro la fine dell’anno e proseguire fino al 2034, ha un costo complessivo indicato di un miliardo e mezzo di euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

