Guai per ‘Cala Maretto’ sequestro beni per oltre 850mila euro e 4 denunciati
Civitanova, 17 ottobre 2025 – Il noto stabilimento balneare “Cala Maretto”, sul lungomare sud di Civitanova, è finito sotto sequestro insieme a quote societarie e conti correnti. In seguito a un’indagine per malversazione, autoriciclaggio e reati fiscali, sono state denunciate quattro persone ed è scattato appunto il sequestro preventivo di beni per oltre 850mila euro. È l’esito di un’operazione coordinata dalla Procura di Macerata. L’attività dei finanzieri è stata mirata inizialmente alla verifica dei requisiti previsti per la richiesta dell’agevolazione finanziaria attraverso gli aiuti di Stato, nonché alle connesse modalità d’impiego da parte di una società operante nel settore dell’abbigliamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
