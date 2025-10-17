GTA 6 costerà 100€ ed è un prezzo onesto almeno secondo uno sviluppatore
Il dibattito sul prezzo di Grand Theft Auto 6 si arricchisce di una voce inaspettata e sorprendentemente favorevole a una cifra che farebbe tremare i polsi a molti giocatori. Chris Stockman, design director del primo Saints Row, ha dichiarato in un’intervista a Esports Insider di sperare che Rockstar Games arrivi a chiedere 100 dollari per GTA 6, quello che per lui, e non solo lui, sarà probabilmente il lancio più importante nella storia dell’intrattenimento. Stockman è convinto che GTA 6 se lo meriti. Non si tratta di una dichiarazione lanciata a caso, ma di un’analisi ponderata da parte di chi conosce bene cosa significhi creare un open world di questa portata. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DA LUNEDI 6 OTTOBRE Selezione di piumini ad un prezzo davvero eccezionale!! Sandonà Abbigliamento Piazza Giotto 11 Thiene ?0445 369893 WhatsApp 353 326 8305 - facebook.com Vai su Facebook
GTA 6: le azioni di Take-Two crollano dopo il rinvio del lancio al 2026 - Nei giorni scorsi ha fatto molto scalpore la notizia che il lancio di GTA 6 per console è stato rinviato al 26 maggio 2026, posticipando la precedente data di debutto prevista per l’autunno 2025. Riporta motorionline.com
No, Gta 6 non costerà 100 euro o più - Dopo l'uscita del nuovo Mario Kart World per Switch 2 a 90 euro, sembrava sempre più credibile l'ipotesi che l'attesissimo titolo Rockstar Games potesse salire ... Come scrive wired.it
GTA 6: nuovi rumor sulla polizia, sarà la più realistica della serie? - Mentre c'è grande attesa per l'annuncio di Grand Theft Auto 6, che secondo alcune voci di corridoio potrebbe arrivare in occasione dei The Game Awards 2023, ecco che spuntano in rete alcune ... everyeye.it scrive