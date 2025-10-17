GTA 6 costerà 100€ ed è un prezzo onesto almeno secondo uno sviluppatore

Il dibattito sul prezzo di Grand Theft Auto 6 si arricchisce di una voce inaspettata e sorprendentemente favorevole a una cifra che farebbe tremare i polsi a molti giocatori. Chris Stockman, design director del primo Saints Row, ha dichiarato in un’intervista a Esports Insider di sperare che Rockstar Games arrivi a chiedere 100 dollari per GTA 6, quello che per lui, e non solo lui, sarà probabilmente il lancio più importante nella storia dell’intrattenimento. Stockman è convinto che GTA 6 se lo meriti. Non si tratta di una dichiarazione lanciata a caso, ma di un’analisi ponderata da parte di chi conosce bene cosa significhi creare un open world di questa portata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

