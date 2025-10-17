Grottaminarda presentazione del libro Albino Una storia rigata di filo spinato di Matteo Claudio Zarrella

Avellinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre, alle ore 18.00, nella Sala Consiliare Sandro Pertini di , Delta 3 Edizioni. L'iniziativa nell'ambito del ciclo di incontri promossi dall'Associazione "Cultura è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

