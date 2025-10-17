Grottaminarda al Castello d' Aquino arrivano i Siselabonga

Il fascino delle antiche mura del Castello d’Aquino – Caffè Letterario torna a vibrare con la musica dal vivo: domenica 26 ottobre, alle ore 19:30, sarà il duo internazionale Siselabonga a calcare la scena con il loro inconfondibile sound Afro Soul Tronic.Composto dalla cantante e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

